أثار مقطع متداول من دردشة صوتية بتطبيق “كلوب هاوس” الجدل في السعودية، بعدما زعمت إحدى الناشطات بالتطبيق، أن الامير “محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، هو الرسول”.

وتصدر وسم “بنات كلوب هاوس” موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما انتقد ناشطون غياب الرقابة على التطبيق، الذي أتاح بدوره النقاش في ذلك الموضوع المزعوم.

#بنات_كلوب_هاوس



This is why it is trending pic.twitter.com/dzV1Km8oua — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) March 31, 2021

ولم تكتف الناشطة بالقول المزعوم، وردت خلال اعتراض أحد النشطاء على زعمها، بالقول: “احنا اللي ديننا صح”، كما استشهدت بحديث لم يرد بالسنة النبوية.

جريمة معلوماتية

التهمة: المساس بالقيم الدينية.



| تصل عقوبة فاعلها:

– 5 سنوات سجن.

– 3 ملايين غرامة.

#بنات_كلوب_هاوس pic.twitter.com/Zp1nDxowqT — اسلــوب راقــي (@nasser_2030m) March 31, 2021

وأثار المقطع المتداول ردود فعل غاضبة بين النشطاء الذين دعوا إلى “الرقابة على المحتوى ومحاسبة المتطاولين على الدين”