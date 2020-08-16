حرر ” ياسر قنطوش ” المحامي الخاص بالفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” محضرا جديدا ضد ” محمد وزيري ” مدير أعمالها السابق .

والذي اتهمه فيها بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي وتسريب النسخة المزورة من العقد على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورتها والإيحاء بأن الخلافات بينهما عائلية .

كما اتهم ياسر قنطوش شقيق وزيري عبد الرحمن وصديقه كريم فاروق بالشهادة زور على عقد الزواج العرفي .

وقدم أيضا إقرارا من المدعو ” خالد عبدالعزيز ” بأنه كان قد طلب منه محمد وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شئ عن زواج الطرفين .