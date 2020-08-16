حرر ” ياسر قنطوش ” المحامي الخاص بالفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” محضرا جديدا ضد ” محمد وزيري ” مدير أعمالها السابق .
والذي اتهمه فيها بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي وتسريب النسخة المزورة من العقد على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورتها والإيحاء بأن الخلافات بينهما عائلية .
كما اتهم ياسر قنطوش شقيق وزيري عبد الرحمن وصديقه كريم فاروق بالشهادة زور على عقد الزواج العرفي .
وقدم أيضا إقرارا من المدعو ” خالد عبدالعزيز ” بأنه كان قد طلب منه محمد وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شئ عن زواج الطرفين .
راح في دهية هههههههههههههههه
ليس أمامه الان الا رفع دعوى ضد هيفاء وهبي انها مارست معه الفسق والفجور ، مدعومة بصور وفيديوهات وإذا في أفلام نوكاحية يكون احسن طبعا ، وتاخذ لها حبس ثلاث سنوات وكذلك هو هههههههههههههه من باب علي وعلى اعدائي ، حينها تقوم هي بتزوير عقد نوكاحي لتنجو من الحبس ههههههههههههههه فلا طريقة ثانية غير ذلك ، عجايب تسمح لنفسها ان تتصور وهي في احضانة ولكن لا تسمح ان تقول بيننا عقد نوكاح على سنة الله ورسوله ؟؟؟ طيب مادام انت لستي زوجته كيف تسمحين له ان يحضنك ؟ هل عملتي له ارضاع كبير ههههههههههههههههه ؟ فاصبحتي امه على الطريقة الوهابية ههههههههههههههههه ناس زبالة
ماذا تقول أنت؟