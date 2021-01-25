أكد المحامي السعودي نايف آل منسي أنه أصبح بإمكان المرأة في المملكة القيام بخلع زوجها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز.

وقال “آل منسي”، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “احذر أيها الزوج!، صارت المرأة تستطيع أن تخلعك إلكترونيًّا (بضغطة زر)!”.

ونشر المحامي، “إنفوجراف” تابع لمنصة ناجز الإلكترونية، بعنوان “خدمة توثيق الخلع”، يضم 7 خطوات عن كيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

كما نشر نفس المحامي مقطع فيديو اوضح فيه الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ قائلا ان “الطلاق يكون من جانب الزوج ولا يشترط له موافقة الزوجة فيطلق الزوج وخسر مقابل ذلك المهر الذي دفعه مقابل حياته معها”.

وتابع “أما الخلع فيكون من طرف المرأة ولا يشترط له موافقة الزوج لأنها هي لا تريد الحياة معه فهنا تقوم هي بإعادة المهر له أما الفسخ قد يكون من جانب المرأة او الرجل”.