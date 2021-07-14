تعرضت المذيعة التونسية ” دلال القاسمي ” إلى نوبة سعال شديدة أثناء تقديمها لنشرة الأخبار على القناة الوطنية للبلاد .

فظهرت دلال القاسمي في مقطع فيديو تم تداوله وهي في نوبة سعال انتابتها لأكثر من مرة وتسببت في اختناق صوتها أثناء محاولتها استكمال تقديمها لنشرة الأخبار مقدمة اعتذارها للمشاهدين .

وقالت المذيعة التونسية في تعليقها على ما حدث معها في تصريحات لإذاعة موزايك بأن ما أصابها هو من آثار إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه منذ مؤخرا ولكنها مازالت تعاني من السعال .

وأشارت إلى أنها أثناء قراءتها للأخبار لم تستطع التنفس لكنها أصرت على المواصلة إلى أن ازادت الوعكة الصحية عليها .

وتابعت دلال القاسمي : ” الأمر أقوى مني .. الله غالب .. لم أرتح تماما من آثار كورونا وأعاني من الكحة التي تعود لي بين الحين والآخر ” .