تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيع تركي ظهر في برنامج على قناة TRT وهو يُعلم المواطنين الأتراك كيفية التعرف على الأطعمة الغير فاسدة الملقاة في القمامة للاستفادة منها .

وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو بكثرة وبشكل يومي لأتراك يأكلون من القمامة على خلفية ما وصلت إليه شريحة كبيرة منهم من فقر شديد .

ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي سلطت فيه الأضواء على وجود زيادة في عدد الأشخاص الذين ينتظرون خارج الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية ليحصلوا على قوت يومهم من بقايا الخضروات والفواكه السيئة التي يتخلص منها التجار .

وبحسب أحدث إحصائية أجريت عن المواطنين الأتراك ووضعهم الاقتصادي وكانت في عام 2019 فإن حوالي 17 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في تركيا .

هذا الفيديو عامل ضجة في #تركيا الان؛ قناة TRT عاملة برنامج كي تعلم الأتراك كيفية التعرف علي الاطعمة الغير فاسدة المرمية في القمامة للأستفادة منها، يأتي ذلك بعد أنتشار مقاطع يومية وبكثرة لـ أتراك يأكلون من القمامة. #أردوغان pic.twitter.com/bGyybz0xpo — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) February 8, 2021