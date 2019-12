مرحاض بتصميم غريب.. هذا ما سيفعله بعد 7 دقائق من الجلوس عليه

تشكو العديد من الشركات من أن موظفيها يستغلون استراحة قضاء الحاجة للهروب من العمل والمهام الموكلة إليهم، لكن مع تصميم مقعد مرحاض جديد قد تنتهي هذه المشكلة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، نقلا عن موقع “أوديتي سنترال”، الاثنين، فإن المرحاض الجديد جاء بتصميم لمنع الموظفين من قضاء وقت طويل في الحمام، يكون على حساب العمل.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX

