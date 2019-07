” مساج ” يقتل امرأة حامل في تايلاند

اتهمت الشرطة التايلاندية خبيرة المساج ” سوثانيا كواي ” بتسببها بوفاة امرأة حامل تدعى ” ويراوان كيد كسيري ” تبلغ من العمر 25 عاما دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين .

وتعود الواقعة إلى مطلع عام 2019 ونقلت إلى المستشفى على الفور واستمرت في غيبوبة دامت لمدة 6 أشهر .

وعانت كسيري في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية أدت إلى إجهاضها على الفور .. وقد شخّص الأطباء إصابتها بالإنصمام الرئوي .

حتى قرر أقارب المريضة بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء وفصلوا عنها كل أجهزة دعم الحياة .

وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها بعد أن وجهت الشرطة لخبيرة المساج كواي​ تهمة التسبب بوفاة كسيري بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك .

