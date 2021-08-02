تداول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للعملات البلاستيكية الجديدة من فئة 10 و 20 جنيه والتي تقرر إصدارها في مصر .

وأثارت تلك العملات حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل عقب نشر صورها وذلك لظهور ألوان علم المثليين على مسجد في العملة من فئة ال 20 جنيه .

وأعرب المتابعون عن استيائهم من هذا التصميم والاستعانة بهذه الألوان وخرج البعض بمطالبات لمقاطعة هذه العملات وعدم التعامل بها وانطلق هاشتاج ” مقاطعة العملة البلاستيكية الجديدة ” على موقع تويتر في مصر .

فجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” إلا إيه موضوع علم الرينبو (الشواذ) اللي محطوطة على المسجد في العملة المصرية البلاستيكية الجديدة .. هو للدرجة دي بقينا منبطحين يا جماعة ” و ” اللي عمل تصميم العملة البلاستيكية ده عايز إعدام ” .

وعلى الجانب الآخر أعلن البنك المركزي عن أن نماذج العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير ومن المقرر إصدارها في مطلع شهر نوفمبر المقبل .