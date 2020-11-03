وضع التحديث الجديد لـ “سناب شات” مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في ورطة، وذلك بعد إظهار الأعداد الحقيقية للمتابعين لهم بعد إن كانت مخفية.

وكشف التطبيق في تحديثه المفاجئ اليوم الثلاثاء، عدد المتابعين الحقيقي لحسابات المشاهير علناً بصورة واضحة، والتي جاءت منخفضة كثيرا عما كان يعلنه هؤلاء.

ويأتي ذلك خلافا لما كان يعلنه المشاهير خلال الأعوام الماضية، حيث أحتفى بعضهم بتجاوز 10ملايين مشترك وغيرها من الأرقام الفلكية، في الوقت الذي كانت هذه الخاصية مخفية لا يمكن إظهارها.

وقد تفاعل المحامي عبدالرحمن اللاحم مع واقعة فضح مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وكشف عدد المتابعين الحقيقيين بعد التحديث الجديد.

قانونياً : بجوز للمعلنين الرجوع على المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ماكان التعاقد على أساس ارقام المتابعين الوهمية ، لأن ذلك داخل في الغش والتدليس .

وقد ترقى في حالات معينة إلى جريمة نصب و احتيال .#تحديث_السناب https://t.co/x3nMqk95tL — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) November 3, 2020

وقال اللاحم في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “قانونيًّا، يجوز للمعلنين الرجوع إلى المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ما كان التعاقد على أساس أرقام المتابعين الوهمية”.

وأوضح اللاحم أن ذلك داخل في الغش والتدليس، وقد ترقى في حالات معينة إلى جريمة نصب واحتيال.

وكان تطبيق “السناب” قد فضح شاهير مواقع التواصل ووضعهم في موقف محرج أمام معلنيهم عندما أطاح بالملايين الوهمية التي كانوا يدعونها لجذب المعلنين.