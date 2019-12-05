مشهد فاضح.. القبض على شاب وفتاة داخل سيارة في الكويت !

أسدل رجال أمن حولي بالكويت الستار على مشهد فاضح بين فتاة وشاب داخل سيارة في مواقف جانبية لإحدى الجمعيات.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود شاب وفتاة يرتكبان أفعالاً فاضحة وخادشة للحياء داخل سيارة مركونة في مواقف جانبية تابعة لإحدى الجمعيات.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى الموقع، ورصدوا السيارة المشبوهة، وألقوا القبض على من فيها واقتيدا إلى المخفر.

وفق صحيفة “الراي” الكويتية. وبالتدقيق على بياناتهما ظهر أن صاحب السيارة مطلوب في قضية جنائية، حيث كان اقتحم منزل أحد أصدقائه، بسبب خلافات شخصية وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار.