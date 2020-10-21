انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف عن مشاجرة عنيفة قامت بين ولي أمر ومدير مدرسة والتي تشبه مبارة ” الملاكمة أو المصارعة الروماني ” داخل أحد المدارس في مصر .

حيث يظهر في مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة في المدرسة ولي الأمر الذي كان يرتدي تي شيرت أسود وهو يتوجه إلى مدير المدرسة ويتحدث معه ثم قام بدفعه بقوة .

ليقوم مدير المدرسة بإمساك ولي الأمر من الخلف وإسقاطه أرضا بحركة ” سوبر سوبلكس ” وعندما نهض من على الأرض استكمل المشاجرة مع ولي الأمر بمساندة شخصا آخر كان متواجدا بالمكان .

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج ” من مصر ” المذاع على قناة ” cbc ” كشف ” خالد فاروق ” مدير المدرسة عن تفاصيل المشاجرة فقال : ” ولي الأمر دخل المدرسة متحفز لحدوث مشاجرة ” .

وتابع : ” دخلت الاستقبال ووجدت ولي أمر قام بدفعي ودخل معي في مشاجرة على الفور .. والمدرسة كيان يمثل مصر وأنا مدير المدرسة وتم إهانة المدرسة في شخص مدير المدرسة ” .