نشرت صحيفة ” اليوم السابع ” جريمة قتل بشعة شهدتها مصر حيث أقدم زوج على قتل زوجته بسبب اعتراضها على استضافة والديه في منزلهما وتهديدها له بالخلع .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى عندما قرر الزوج استضافة والديه في منزله خاصة وأن والدته تعاني من ظروف مرضية تدفعها إلى الذهاب للمستشفى بشكل مستمر .

وقابلت الزوجة هذا القرار بالرفض قائلة : ” هذا منزلي وليس من حق والديك أن يسكنا فيه ” .

وفوجئ الزوج في أحد الأيام بقيام الزوجة بطرد والدته بحجة الاستعداد لتأجير الشقة التي يقيمان معهما فيها داخل المسكن .

وهو الأمر الذي أثار غضب الزوج وجن جنونه وعاتب زوجته بشدة لتنشب مشاجرة بينهما وتهدده الزوجة بالذهاب لمحكمة الأسرة وخلعه .. ليقوم الزوج بطعنها وتسقط جثة هامدة .

وقال المتهم في التحقيقات أن والديه كانا يعيشان في الأرياف ويترددان عليه من حين لآخر .. وبعد مرض والدته وترددها على المستشفى في القاهرة أكثر من مرة قام بتجهيز الطابق الأول لهما ليقيما فيه لاستكمال العلاج ولكن زوجته اعترضت على ذلك فقام بقتلها .

وأحالت النيابة المصرية المتهم إلى الجنايات ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .