لقي المدوّن الأردني عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي حتفهما في حادث سير مرّوع أمس (الخميس)، بينما تمّ إنقاذ جنين الأخيرة التي كانت حاملاً به.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن العام في الأردن تحت عنوان “وفاة زوجين وإصابة طفلتهما إثر حادث تصادم على طريق النقب”: “الطواقم الطبية في مستشفى معان الحكومي تنجح في إجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإنقاذ جنينها ووضعه على الأجهزة الطبّيه اللازمة”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني في العقبة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين “تريلا” ومركبة صغيرة على طريق النقب، أدى الى مصرع زوجين، وإصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمها، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث، ثم نقلها الى مستشفى معان الحكومي حيث لا تزال تتلقى العلاج.

وبيّن الناطق الإعلامي أن الكوادر الطبية في مستشفى معان الحكومي أجرت عملية قيصريه للأم المتوفاة وأخرجت الجنين من أحشائها ووضعته على الأجهزة الطبية.