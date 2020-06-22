أقامت مصرية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام إحدى محاكم الأسرة بعد زواجا دام لمدة 16 يوما فقط .

وذلك بعد إكتشافها زواجه من أخرى وإحضارها للعيش معها في نفس السكن .

وأشارت الزوجة في الدعوى التي أقامتها أنها تزوجت زواج صالونات واستمرت فترة خطبتهما وتحضيرات الزواج حوالي 5 أشهر والتي كان يعاملها فيها بشكل جيد .

ولكنها فوجئت بعد أيام معدودة من حفل الزفاف بإحضاره لزوجته الأخرى لتعيش برفقتهما .. وهو الأمر الذي لم تتقبله ووقعت مشادات بينهما بسبب إخفاؤه لزواجه من أخرى وعدم مصارحتها بذلك .

ليقوم الزوج بتهديدها بتركها معلقة لتعيش في عذاب بين خيارين إما القبول بالعيش مع ضرة أو الطلاق بعد أيام من الزواج فاتخذت القرار الأخير .