نشر موقع ” الوطن ” السعودي واقعة غريبة ومثيرة للجدل تفيد بقيام سيدة سعودية تعمل معلمة في مدرسة بمنطقة جازان باختيار عروس لزوجها للزواج بها .
وذلك لرغبتها في إدخال السرور على قلبه بطريقة مختلفة بإختيار زوجة ثانية له وتقديرا ووفاء له على مواقفه النبيلة تجاهها .
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أن الزوجة كانت قد طلبت من زوجها السفر إلى خميس مشيط لزيارة شقيقها الذي تعرض لحـادث .. وفي منتصف الطريق أخبرته بأنها اختارت له عروسا من هناك وتريد منه مقابلة أهلها من أجل الاتفاق على الزواج منها .
وقررت هذه الزوجة التكفل بمصاريف الزواج الجديد من تجهيزات وذهب وغيره من المستلزمات وتجهيز منزل العروس الثانية بكامل الأثاث .
كما قامت بحجز جناحا خاصا للعروسين في أفخم فندق بمنطقة خميس مشيط وقدمت للزوج هدية عبارة عن هاتف آيفون برو 11 مطلي بالذهب .
ومن جانبه شكر الزوج الذي يعمل مشرفا تربويا بتعليم جازان زوجته على ما فعلته من أجله .
ثبت ان التي تقدم على هكذا فعل اي تزويج زوجها من اخرى هي تختارها ، في اغلب الحالات ليس لإسعاد الرجل ، انما لجعل عينه لا تزوغ بعيدا ويبقى تحت السيطرة ، وفوائد تعود عليها ، وتراويه الويل بطريقتها !!! لكن على مين؟؟ مازال في الشرع متسع وثلاث ورباع .
لا توجد زوجة تقبل ان يختار زوجها الزوجة الثانية !! الأمر فيه ان !! فاحذروا يا معلمين من الفخ ، ولا تأخذون مشورة زوجاتكم في هكذا أمور ، ليكن اختياركم وفق قرار دكتاتوري صادر منكم .
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