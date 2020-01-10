معلم يتحدى طلابه بـ “جيب لكزس وفيلا“ حال نجحوا في تجربة تعكس نظرية فيزيائية

تحدى معلم طلابه في حال نجح أحدهم في تجربة تعكس نظرية فيزيائية معينة، ووعدهم بتقديم سيارة جيب لكزس وفيلا لمن ينجح في التحدي.

وقال المعلم منصور الشلاحي، إن الفيديو المتداول للتحدي كان العام الماضي في معرض الكتاب بالقصيم، وهو باختصار عبارة عن تجربة علمية شائقة لترسيخ وتثبت قانون فيزيائي يصعب على الطلاب فهمه في الفصل.

وأوضح أن التجربة عبارة عن عصا طولها متر وممسك للعصا، وبها أقفال في الجهة الأخرى، وإذا استطاع الطالب أو أي متسابق آخر إمساك العصا لمدة 3 دقائق، يفوز بالجائزة.

وأبان أن الهدف هو تبسيط وإيصال الفكرة التي تقوم على قانون “عزم الدوران”، مشيرا إلى أن الطلاب لم يكونوا يستوعبون هذا القانون، لكنهم فهموه بهذه الطريقة.