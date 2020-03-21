معلومة خطيرة.. 100 ألف فيروس بسرعة 160 كم في الساعة في العطسة الواحدة!

خصص الاعلامي المصري عمرو اديب جزء من حلقة الامس من برنامج الحكاية المذاع على “أم بي سي مصر” للحديث عن أزمة فيروس كورونا المستجد حيث استضاف مختصين للحديث عن هذا الموضوع.

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وقد قال الدكتور أيمن الشبيني، استاذ البكتيريا والفيروسات ومدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل، ردا على سؤال أن الفيروس ينتقل عبر الرذاذ الخارج من الفم عبر الكلام او الكحة او العطسة.

واوضح الدكتور ان اشرس طريقة للانتقال الفيروس هي العطسة لأن يمكن ان يخرج عبرها 20 الف ميكروب و100 الف فيروس تنطلق بسرعة 160 كلم في الساعة وتصل لمسافة مترين.

واضاف ان المشكلة ان بعض هذا الرذاذ يبقى معلقا في الهواء لمدة ثلاثة ساعات وعوامل كثيرة مثل المرواح وفرق الحرارة يؤثر في انتشار هذا الرذاذ المحمل بالفيروسات.