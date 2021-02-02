تصدر هاشتاغ “القبض على مغتصب كلب الرياض”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية. الامر الذي أثار موجة غضب واسعة عقب الحادثة البشعة.

وفي التفاصيل، فقد كشفت “جمعية رحمة للرفق بالحيوان” تفاصيل الحادثة التي تعرض لها احد الكلاب في العاصمة السعودية عبر بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر.

بيان توضيحي بخصوص حالة الكلب المتعرض للإساءة والتي باشرتها جمعية رحمة للرفق بالحيوان يوم السبت 30 يناير 2021م.



عانى الكلب وتألم كثيراً حتى آخر لحظة في حياته!!



نطالب بملاحقة من تسبب بهذا العمل قانونياً#القبض_علي_مغتصب_كلب_الرياض#نطالب_بالقبض_على_معذب_كلب_جامعة_اليمامة pic.twitter.com/UjU3j0igq7 — جمعية رحمة للرفق بالحيوان (@Rahmah_ksa) February 1, 2021

وقالت الجمعية في بيانها: إنها “تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة لكلب مصاب وقد تعرض للإساءة وذلك في حي العارض وعلى طريق الرياض القصيم السريع بجوار أحد لافتات الطريق”.

وأضافت: أنه “تم العثور على الكلب مقيدًا وبجواره وعاء للأكل ووعاء آخر للماء، وكان هناك اثنان من المتطوعين والذين يقومون بمعاينة الحالة وقد تم تخدير الكلب قبل الوصول له”.

فريق تطوعي مشهور بانقاذ الحيوانات عثر على كلب تم اغتصابه وتعذيبه في الرياض ومطالبات بالقبض على المغتصب ..#القبض_على_مغتصب_كلب_الرياض pic.twitter.com/ZH6n60BzCz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 1, 2021

وأوضحت الجمعية، أنه “من خلال فحص الحالة تبين ما يلي: ربط قوائم الكلب الخلفية وسحله لمسافة ليست بالقصيرة مما تسبب في كسر الظهر (الشلل) وكذلك كسر في الأقدام وخروجها من الجلد”.

وتابعت: أنه يوجد “تعفن المنطقة السفلية بالكامل ووجود عدد كبير من الديدان داخل الجروح المكشوفة، وارتفاع درجة الحرارة بسبب الالتهابات والإصابات البالغة، وعدم قدرة الكلب على الأكل والشرب”.

حتى الحيوانات ماسلمو منهم زي ما انتوا شايفين فما بالكم البشر؟ شاركوا هنا خلونا نسمع تم القبض #القبض_على_مغتصب_كلب_الرياض pic.twitter.com/qLNGRYUgAC — ملاك ثائره (@MIzl43) February 1, 2021

وأشارت الجمعية إلى أن “حالة الكلب الصحية كانت سيئة جدًا بسبب ما لحق به من إصابات بليغة حالت دون قدرته على العيش، وتم دفنه في الموقع بمساعدة من تواجد من المتطوعين”.

وأكدت الجمعية، أنه “لا يوجد أي دلائل أو مؤشرات على تعرض الكلب للاغتصاب كما أشيع، ولا يوجد أي أثر لأي عملية خياطة في منطقة الإخراج”.