تصدر هاشتاغ “القبض على مغتصب كلب الرياض”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية. الامر الذي أثار موجة غضب واسعة عقب الحادثة البشعة.
وفي التفاصيل، فقد كشفت “جمعية رحمة للرفق بالحيوان” تفاصيل الحادثة التي تعرض لها احد الكلاب في العاصمة السعودية عبر بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر.
وقالت الجمعية في بيانها: إنها “تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة لكلب مصاب وقد تعرض للإساءة وذلك في حي العارض وعلى طريق الرياض القصيم السريع بجوار أحد لافتات الطريق”.
وأضافت: أنه “تم العثور على الكلب مقيدًا وبجواره وعاء للأكل ووعاء آخر للماء، وكان هناك اثنان من المتطوعين والذين يقومون بمعاينة الحالة وقد تم تخدير الكلب قبل الوصول له”.
وأوضحت الجمعية، أنه “من خلال فحص الحالة تبين ما يلي: ربط قوائم الكلب الخلفية وسحله لمسافة ليست بالقصيرة مما تسبب في كسر الظهر (الشلل) وكذلك كسر في الأقدام وخروجها من الجلد”.
وتابعت: أنه يوجد “تعفن المنطقة السفلية بالكامل ووجود عدد كبير من الديدان داخل الجروح المكشوفة، وارتفاع درجة الحرارة بسبب الالتهابات والإصابات البالغة، وعدم قدرة الكلب على الأكل والشرب”.
وأشارت الجمعية إلى أن “حالة الكلب الصحية كانت سيئة جدًا بسبب ما لحق به من إصابات بليغة حالت دون قدرته على العيش، وتم دفنه في الموقع بمساعدة من تواجد من المتطوعين”.
وأكدت الجمعية، أنه “لا يوجد أي دلائل أو مؤشرات على تعرض الكلب للاغتصاب كما أشيع، ولا يوجد أي أثر لأي عملية خياطة في منطقة الإخراج”.