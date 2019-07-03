مغربية تتوج بلقب ملكة جمال العرب لعام 2019

حازت المغربية ” فريال الزياري ” وصيفة ملكة جمال المغرب على لقب ” ملكة جمال العرب ” لعام 2019 والتي أقيمت مساء الأمس في لبنان متفوقة على عدد كبير من المشاركات من أنحاء الوطن العربي .

وصرحت ” الزياري ” حول مشاركتها في المسابقة بإنها وصيفة لملكة جمال المغرب وهو ما دفعها إلى إرسال إيميل إلى الجهة المسئولة عن المسابقة في لبنان للمشاركة بها .

وعن أجواء المنافسة تحدثت فريال عن وجود عدد كبير من المشاركات من كافة أنحاء الوطن العربي مثل سوريا والعراق ولبنان والجزائر وتونس والأردن .. وأن أجواء المنافسة كانت صعبة وشديدة ولكن زينتها روح المنافسة الشريفة اثناء فترة التحضير والتدريب .

وأعربت ” فريال الزياري ” عن فرحتها البالغة بحصولها على اللقب قائلة : ” عشت هذه اللحظات عندما توجت كوصيفة أولى لملكة جمال المغرب لكن هذه المرة الفرصة كانت أكبر والشعور كان مختلفا تماما فالآن أنا الملكة والشعور تغير بشكل لا يوصف ” .

وتحدثت ملكة جمال العرب عن مشاريعها المقبلة وأن المرحلة القادمة ستشهد العديد من التحضيرات لمشاريع وبرامج لن تفصح عنها في الفترة الحالية .

وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل أعربت عن استعدادها لقبول أي عرض يقدم لها إضافة أو فائدة أما إذا كانت عروضا ليست ذات فائدة فلن تقبلها .

وأكدت فريال على أهمية اقتران جمال الشكل بجمال الروح حيث قالت : ” الجمال مفيد كثيرا لكنه لا يقدم أي شيء لصاحبه ما لم يقترن بجمال الروح .. فجمال الروح هو الذي يعطي الإنسان الشعبية ويكسبه انطباعا رائعا ومحبة الناس ” .