مغني راب تونسي يطلب من السلطات اعتقاله خلال 24 ساعة !!

تقدم مغني الراب التونسي ” سواغ مان ” بطلب إلى السلطات التونسية يدعوهم فيه إلى اعتقاله في غضون 24 ساعة قبل أن يرتكب ما لا يمكن إصلاحه وذلك بعد رفض السلطات الطلب الذي تقدم به محاميه لرفع حظر السفر عنه .

وجاء الطلب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” موجها كلامه إلى رئيس الجمهورية والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته نافيا أن يكون كلامه بمثابة تهديد .

وقال سواغ : ” أدرك جيدا ما أفعله فأنا لست تحت تأثير المخدرات لإنني لا استهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن سجائر ” .

Communiqué officiel : ce message s’adresse à toute ma communauté, ce message s’adresse également à vous Monsieur le… Posted by Swagg Man on Wednesday, June 12, 2019

وأضاف سواغ مان الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا : ” حقوقي انتهكت فأنا حر في تونس يمكنني التجول فيها لكنني لا يمكنني السفر إلى بلدي في الولايات المتحدة لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن على ان استمر مقيدا في هذا البلد ” .

وقال أيضا إنه متمسك بالجنسية التونسية على الرغم من كل المشاكل التي يواجهها .

وجاء قرار السلطات التونسية بمنع سواغ مان من السفر عقب ظهوره في برنامج بإحدى القنوات التليفزيونية الخاصة التونسية تحدث فيه عن أمواله المجمدة في البنك والتي تبلغ حوالي 17 مليون دينار أي ما يعادل 6 مليون دولار .