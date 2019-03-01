مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر كان موقوفاً عن العمل 6 أشهر بسبب المخدرات

قال محمد زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان المصري، إن سائق قطار محطة مصر كان موقوفاً عن العمل 6 أشهر بسبب تعاطي المخدرات، مقدما التعازي لأسر الضحايا والمصابين.

وقال “زين” في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع سعيد حساسين عبر فضائية “الرافدين+”، إن السائق “تلاعب بأرواح المواطنين وظهر بدون مبالاة”، متابعا: “اكتشفنا خطأ أكبر إنه من المفترض أن يخرج السائق ومعه مساعده وجرار محطة مصر خرج دون مساعد فلماذا؟”.

وأضاف أن نظام العاملين في السكة الحديد “به لبس وأمر غير مفهوم”، متابعا: “لا بيحترموا تعليمات ولا قائمة جزاءات، والجزاءات التي توضع لا ترقى للخطأ الذي يرتكبونه، دي مأساة، نحتاج إعادة فرز للعاملين بالهيئة لنخرج من هذا الملف الخطير”.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “تنك البنزين”، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، وذلك تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات فضلًا عن تفحم عدد من الجثث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوفير أقصى مستويات الرعاية للمصابين، والوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث، فيما وصل هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى محطة سكك حديد مصر؛ لتفقد موقع الحريق، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق لإجراء معاينة تصويرية ومناقشة عدد من شهود العيان وتفريغ الكاميرات.