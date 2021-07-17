صرح مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور ” شوقي علام ” خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة أنه يجوز للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم .

حيث أشار شوقي علام إلى أن التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزا بين المرأة والرجل .. موضحا أن التطبيق العملي للنبي محمد في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة .

وأكد على أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية .

وأضاف الدكتور شوقي علام : ” إن العصر تغير عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته وأن الفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول ” .