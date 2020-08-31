كشفت وسائل إعلام عراقية عن وفاة الشابة العراقية ” حنين الزبيدي ” يوم أمس الأحد تأثرا بإصابتها بحروق بالغة .

وذلك بعد أن أقدم زوجها وهو إبن عمها على حرقها الإسبوع الماضي وهي حامل في الشهر الثامن .

ونشر مركز ” النماء ” لحقوق الإنسان في العراق منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في تعليقه على الواقعة التي أثارت جدلا وغضبا عارما في الشارع العراقي .

وجاء في المنشور : ” مصدر من أسرة ضحية العنف الأسري حنين الزبيدي يعلن وفاتها .. أعلن مصدر من أسرة ضحية العنف الأسري حنين الزبيدي من العاصمة بغداد خبر وفاتها متأثرة بالحروق التي أصيبت بها ” .

وتابع : ” وبحسب أهل الضحية فإن زوجها قد أقدم على حرقها بمادة البنزين وهي حامل وقد توفي الجنين بداخلها قبل وفاتها .. وقد تعرضت لعنف أسري متواصل من قبل زوجها طيلة فترة زواجها ” .

وأضاف : ” يعزي مركز النماء لحقوق الإنسان ذويها ومحبيها بوفاتها ويجدد المركز عهده بمواصلة السعي حتى إقرار قانون الحماية من العنف الأسري للحد من تكرار مثل هكذا جرائم فظيعة ” .

فيما أعرب عدد كبير من الناشطين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذه الجريمة مطالبين بإنزال أقصى عقوبة بحق زوجها .