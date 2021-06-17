لقت فتاة جامعية تدعى ” رانيا العبادي ” مصرعها على يد والدها خلال الساعات القليلة الماضية في جريمة بشعة شهدتها الأردن .

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن رانيا العبادي كانت بالسنة الدراسية الأولى بكلية السلط للعلوم الإنسانية وانضمت إلى الجامعة من خلال منحة دراسية .

وعندما علم الأب بحصول إبنته على علامات دراسية متدنية في أحد الاختبارات وأنها قد تخسر منحتها غضب وأقدم على ضربها بشكل عنيف .. ولم تجد الفتاة مَن ينقذها بل وشاركت أمها وخالتها في الجريمة حيث قاموا بكتم فمها لإخفاء صراخها وانتهت وصلة التعذيب بموتها .

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى للأب تهمة القتل وتعذيب الضحية بشراسة وقرر إيقافه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد .

وتصدر هاشتاج ” رانيا العبادي ” موقع تويتر حيث تفاعل المتابعون معربين عن حزنهم لوفاتها بهذه الطريقة .. وتحدث البعض منهم ممن يعرفونها بأنها كانت طالبة مجتهدة وعانت من الضغط النفسي الذي سببه لها والدها بشأن الدراسة .

وأشار آخرون إلى أن الأب كان دائما ما يعنّف إبنته بين الحين والآخر وأن الجيران حاولوا مساعدتها إلا أنه واصل صدهم مبررًا بأن ما يفعله معها أمور عائلية ولا شأن لهم بها .

وطالب المتابعون بإنزال أشد العقوبات على الأب الذي ارتكب جريمة لسبب غير منطقي وفقا لهم .. كما دعوا إلى تعليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم ضد النساء .