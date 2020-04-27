نشر مركز عمليات العاصمة الروسية ” موسكو ” لمكافحة فيروس كورونا مقطع فيديو وثقه كبير أطباء مستشفى ” فيلاتوف ” في موسكو ” فاليري فيتشوركو ” لمصابي الفيروس بها .

وذلك لإقناع المشككين بخطورة الوضع الناجم عن تفشي المرض وردع الناس وإجبارهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

ويظهر في مقطع الفيديو أسرّة المرضى وهي مرصوصة إلى جانب بعضها البعض وهم تحت تأثير أجهزة التنفس الاصطناعية .. كما ظهر الطاقم الطبي الذي تحصن باللباس الأبيض تجنبا لانتقال العدوى .

وأشار فاليري فيتشوركو إلى أن عدد المرضى قد ازداد بشكل كبير في الفترة الأخيرة .. وشهد قسم العناية المركزة تدفقا كبيرا للمرضى الشباب الذين متوسط أعمارهم 40 عاما وكثيرا منهم جاء في وضع خطير للغاية تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي .

وأكد الطبيب على ضرورة الالتزام بقواعد العزل .. وفي حال ظهور أعراض المرض يجب اللجوء إلى مراكز العلاج في أسرع وقت ممكن وعدم المماطلة والتعويل على زوال الوعكة .

يذكر أن موسكو تعد أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا .. فقد تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 42 ألفا أي نحو نصف إصابات البلاد منها 404 حالات وفاة و3175 حالة شفاء .