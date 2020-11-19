تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لشقيقتي الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” زين وهايا كرزون أثار الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت كلا من زين وهايا كرزون وهما يحتضنان بعضهما البعض ويرقصان على أغنية ” لقيت الطبطبة ” للفنان حسين الجسمي .

وانتقد عدد كبير من المتابعين ظهور الشقيقتين بهذا الشكل خلال تفاعلهما مع الأغنية بالإضافة إلى ما أشار إليه البعض في التعليقات إلى التغير الحادث في شكلهما نتيجة خضوعهما لعمليات حقن بالسيليكون .

فجاءت التعليقات مثل : ” ليش هيك أشكالهن وهديك وجهها بدو يفقع ” و ” سيلكون ويتحرك ” و ” الله يرحمك يا شرطة المشاهير ” و ” من كثر عمليات التجميل مو واضح إنهم توأم ” و ” لك هدول شو عم يصير معهن ” .