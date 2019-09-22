مقطع فيديو للفلسطينية إسراء غريب قبل مقتلها

نشر المخرج الفلسطيني ومقدم البرامج ” مأمون الهريمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” مقطع فيديو لحوار دار بينه وبين الفتاة الفلسطينية ” إسراء غريب ” والتي قتلت منذ أسابيع على يد عائلتها في قضية تتعلق بجرائم الشرف .
والذي تم تصويره في اليوم الأخير لشهر مارس الماضي .
وظهرت إسراء في مقطع الفيديو برفقة صديقة لها وقام مأمون الهريمي بإجراء حوار معهما حول أصل ” كذبة إبريل ” وما السبب من وراء تسميتها بذلك .
وحاولت إسراء التفكير التفكير في إجابة السؤال دون جدوى ثم قالت إنها لو كذبت فستختار إحدى صديقاتها من الجامعة .
ثم سألت إسراء المحاور أن يعطيها مثال لكذبة ليرد عليها قائلا : ” بدك تغيظي صحبتك احكيلها خطبت ” .
وبعد انتهاء الفيديو تحدث مأمون الهريمي حول جرائم قتل النساء في فلسطين والتي تشهد ارتفاعا وعدم حدوث أي تغييرات أو وجود حلول لمواجهة هذه الظاهرة .
وأن التحقيقات في قضية إسراء غريب يرى إنها لن تثمر عن شئ وأن الوضع سيبقى على ما هو عليه .
وطالب بضرورة فرض قوانين تعمل على حماية الأسرة والنساء خاصة وتنفيذها وتحديد العقوبات للتقليل من حدة تلك النوعية من الجرائم .
مش عارف ان وصلت رسالتي صح بس لا لقتل النساءونعم لحماية النساء والاطفال*لكم حرية المشاركة على صفحاتكم الشخصية بس بتمنى ما حد يستخدم فيديو المقابلة بدون اذني ما بدي يكون كمان مادة يستخدموها الناس بأسلوب خاطىء وفكرت كتير قبل ما انشرها ولكن حبيت تبقى ذكرى
Posted by مأمون الهريمي Ma'moun Al Herimi on Friday, September 13, 2019