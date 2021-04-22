نشرت ” دانة أكبر ” شقيقة الضحية ” فرح حمزة أكبر ” التي لقت مصرعها على يد شاب كويتي بطعنها في منطقة صباح السالم مقطع فيديو لوالدتها وهي تبكي بحرقة أمام قبر ابنتها .

وتعود تفاصيل القضية إلى تهديدات تعرضت لها الضحية من جانب القاتل لمدة عام بسبب مرافعة شقيقتها ” دانة أكبر ” التي تعمل محامية ضده في قضية كانت تضمه منذ أكثر من عام .

ليقوم المتهم بتهديدها وشقيقتها فرح بالقتل ورفعت دانة قضية عليه إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة .. ولم يتوقف الأمر عند ذلك حيث حاول القاتل اختطاف الضحية وخالتها لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه ويفرج عنه وكيل النيابة أيضا .

وجاء قراره على الرغم من استجداء فرح وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرا لتهديده المتواصل لهما بالقتل .

وخطف المتهم الضحية فرح أكبر مع طفلتيها من منطقة صباح السالم وطعنها بسكين في القلب ومن ثم أوصلها إلى مستشفى العدان ولاذ بالفرار قبل أن تلقي السلطات القبض عليه .

ووجهت أسرة الضحية اتهامات للنيابة العامة ولوزارة الداخلية بالتهاون مع المتهم بعدما هدد بقتل الفتاة طوال عام كامل دون إتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه .