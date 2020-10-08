نشرت طبيبة أسنان سعودية تدعى ” إيمان القفيدي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” برفقة عدد من الممرضات في إحدى المستشفيات بالسعودية .

واللاتي ظهرن بمقطع الفيديو وهن يؤدين رقصة طريفة .. وكتبت الطبيبة في تعليقها عى ذلك مرجعة السبب إلى فيروس كورونا قائلة : ” من كثر الكآبة حقة كورونا قلت افلها شوية مع الممرضات علشان ننسى الهموم ” .

وأثار الفيديو جدلا واسعا بين المتابعين الذين انتقد البعض منهم ما قامت به الطبيبة والممرضات داخل المستشفى وسط مطالبات لوزير الصحة بفتح تحقيقا معهم ومحاسبتهم .

والبعض الآخر دافع عنهم مؤكدا على حقهن في الراحة والترفيه خاصة وسط ما يعيشونه في الفترة الأخيرة من متاعب وضغوطات في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتعليقا على هذا الهجوم قالت الطبيبة إيمان القفيدي : ” يا جماعة الخير اشكركم على تفاعلكم معايا وترى هذي كانت نوع من الرياضة لي وللممرضات علشان نزداد نشاط وننسى التعب وعملناها في وقت لم يكونوا أي مرضى متواجدين .. وجزاكم الله كل الخير على الردود الإيجابية منكم ” .

من كثر الكابة حقة كورونا قلت افلها شوية مع الممرضات علشان ننسى الهموم pic.twitter.com/xq1hJMsOmW — أ. د. إيمان القفيدي (@e_alkofide) October 7, 2020

يا جماعة الخير اشكركم على تفاعلكم معايا وترى هذي كانت نوع من الرياضة لي وللممرضات علشان نزداد نشاط وننسى التعب. وعملناها في وقت لم يكونوا اي مرضى متواجدين. وجزاكم الله كل الخير على الردود الايجابية منكم. — أ. د. إيمان القفيدي (@e_alkofide) October 8, 2020