انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل بين المتابعين للقاء تليفزيوني ظهرت مقدمة البرنامج والضيفة وهما يجريان المقابلة على ” السرير ” داخل غرفة .

وتساءل المتابعون حول هذا المشهد الغير مألوف والسبب من وراء هذه المقابلة بهذا الشكل .

واتضح أن هذا اللقاء مع المطربة المغربية ” سعيدة شرف ” التي كانت قد تعرضت لحادث وكُسرت قدمها أثناء تصويرها حلقة لبرنامج كاميرا خفية والذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل .

واستغلت مقدمة البرنامج مرض سعيدة شرف التي تم وضع قدمها في الجبس وأجرت معها الحوار على السرير .