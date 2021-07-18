انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد جمعيات الأيتام في شبين الكوم بالمنوفية في مصر لتعدي موظف على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المتواجدين بالجمعية .

ويظهر في الفيديو تعدي الموظف بالضرب بطريقة وحشية على الطفل داخل دورة المياه مما أدى إلى إصابة الطفل بجروح ونزيف شديد من الفم والأنف .

وأثار المقطع موجة من الغضب بين المتابعين لما تعرض له الطفل وسط مطالبات بمعاقبة هذا الموظف .

ومن جانبه أكد ” إمام فوزي ” وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية أن إدارة الجمعية المسئولة عن الدار اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وتم تحرير محضرا في قسم الشرطة .