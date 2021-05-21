تصدر هاشتاق “#أول_فتاة_سورية_باسم_بدوية” قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، بعد تداول مقطع فيديو لمقيم سوري أطلق اسم “بدوية” على مولودته.

وأوضح المقيم السوري بدر العدواني في الفيديو المنتشر على الهاشتاق، أنه مقيم بالمملكة منذ أكثر من 13 عامًا، مؤكدًا أن “البدو فخر وعز، وقد أطلق اسم (بدوية) على طفلته حبًا وتقديرًا وفخرًا بالبدو”.

لقد رزقني الله هذة الايام بمولودة اسميتها بدوية جعلها الله من مواليد السعادة



وتمت تسميتها



اعتزازا منا وفخرا بالبدو



البدو والبادية حضارة وتاريخ



#اول_فتاه_سوريه_باسم_بدوية pic.twitter.com/KvJwKyYJAy — ابو بدويه (@B3_87) May 20, 2021

وبشأن من يسخر من “البدو”، ردَّ “العدواني” عليه بأن السعودية قبلة المسلمين صارت من أفضل الدول بفضل البدو، داعيًا الله أن يجعل ابنته من الذرية الصالحة.

وبحسب المعلومات المتداولة في هاشتاق “#أول_فتاة_سورية_باسم_بدوية”؛ فإن مبادرة المقيم السوري تأتي تضامنًا مع المملكة ضد تطاول وزير الخارجية اللبناني المستقيل، شربل وهبة.

وردا على بعض المعلقين الذين قالوا انه ظلم طفلته بهذا الاسم قال: “سوف يكون دارج فالمستقبل ويكون الاسم الافضل عربيا”.

سوف يكون دارج فالمستقبل ويكون الاسم الافضل عربيا — ابو بدويه (@B3_87) May 20, 2021

نعم اخي الغالي وهذا تعبير مني ورد جميل للمملكه والله اعلم من القصد ونحمدلله على نعمه الامن والامان وعدم التفرقه فالمملكه — ابو بدويه (@B3_87) May 20, 2021