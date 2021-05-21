تصدر هاشتاق “#أول_فتاة_سورية_باسم_بدوية” قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، بعد تداول مقطع فيديو لمقيم سوري أطلق اسم “بدوية” على مولودته.
وأوضح المقيم السوري بدر العدواني في الفيديو المنتشر على الهاشتاق، أنه مقيم بالمملكة منذ أكثر من 13 عامًا، مؤكدًا أن “البدو فخر وعز، وقد أطلق اسم (بدوية) على طفلته حبًا وتقديرًا وفخرًا بالبدو”.
وبشأن من يسخر من “البدو”، ردَّ “العدواني” عليه بأن السعودية قبلة المسلمين صارت من أفضل الدول بفضل البدو، داعيًا الله أن يجعل ابنته من الذرية الصالحة.
وبحسب المعلومات المتداولة في هاشتاق “#أول_فتاة_سورية_باسم_بدوية”؛ فإن مبادرة المقيم السوري تأتي تضامنًا مع المملكة ضد تطاول وزير الخارجية اللبناني المستقيل، شربل وهبة.
وردا على بعض المعلقين الذين قالوا انه ظلم طفلته بهذا الاسم قال: “سوف يكون دارج فالمستقبل ويكون الاسم الافضل عربيا”.