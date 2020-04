ممرضة توجه رسالة بالدموع : ” ابقوا في منازلكم .. الأمور صعبة ونحن جميعا نكافح “

نشرت ” شيرلي واتس ” الممرضة بغرفة العمليات في مستشفى جامعة باسيلدون في مقاطعة إيسيكس ببريطانيا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تحث فيه المواطنين على ضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث ظهرت شيرلي واتس في مقطع الفيديو وهي تقاوم البكاء وتكشف عن الضغط الذي يواجهه الأطباء والممرضين بالمستشفيات في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس .

فقالت : ” نفتقر بشدة إلى الموظفين .. الأمور صعبة حقا ونحن جميعا نكافح .. إذا بقيتم في منازلكم ولم تنشروا الفيروس ولم تتعرضوا له فهذا سيزيل الضغط علينا .. نحن جميعا على ركبنا في الوقت الحالي ” .

وتابعت شيرلي : ” نحاول إنقاذ الأرواح ونفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أحبائكم .. أريد أن تدركوا مدى جدية الأمر ” .

يذكر أن بريطانيا كانت قد سجلت حتى يوم أمس الأحد أكثر من 47 ألف إصابة بـفيروس كورونا ونحو 5 آلاف حالة وفاة .

Please please stay at home pic.twitter.com/Mim6wCTxh8

— Shirley Watts (@ShirleyW03) April 3, 2020