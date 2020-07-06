أجرت الممرضة ” فتحية شعبان ” التي كانت ترافق الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” خلال فترة تواجدها بمستشفى العزل مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة .

والتي تحدثت بها عن كواليس الأيام الأخيرة لرجاء الجداوي قبل وفاتها وعن علاقتها بها .

فقالت : ” أنا اتعاملت مع الأستاذة رجاء في العناية المركزة ووقتها مكنتش عايزة تكلم حد أو ترد غير على بنتها وحفيدتها وزوج بنتها .. ودايما طول ما هي قاعدة ملازمة التسبيح والاستغفار وتسمع القرآن ” .

وتابعت : ” كان عندها ذوق وأدب مع الأصغر أو الأقل منها ومحترمة جدا وست خلوقة .. أنا كنت بحبها جدا قبل ما اشوفها ولما اتعاملت معاها حبيتها أكتر وكنت متعلقة بيها جدا ومعاها كل يوم ” .

وأشارت الممرضة فتحية شعبان إلى إنها هي من قامت بتغسيل الفنانة الراحلة .