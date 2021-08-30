وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا أعربت من خلاله عن خشيتها من حصد فيروس كورونا لأرواح 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من شهر ديسمبر المقبل .

ووفقا لتصريحات صحفية ل ” هانس كلوغه ” مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا فإن عدد الوفيات قد ارتفع بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي .

وأضاف : ” توقعات يمكن الوثوق بها أشارت إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر .. الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا ” .

حيث أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر .

وعن تلقي جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا أكدت المنظمة على أنه وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر من المرض وليست رفاهية .