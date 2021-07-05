يثير مشروع قانون تقنين الأسماء للمواليد الجدل في المغرب بين مؤيد ومعارض له في الأوساط الحقوقية، وذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام عن بنوده التي أشارت إلى منع ما يسمى “الألقاب التشريفية” عند تسمية المولود مثل سيدي ولالة (السيدة النبيلة باللغة الأمازيغية).

وبحسب ما نشرت مواقع وصحف محلية فمن المتوقع أن تباشر قريبا لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب النواب المغربي في دراسة مشروع قانون رقم “36.21”، والذي سيتم بموجبه وضع منظومة رقمية وطنية، وسجل وطني للحالة المدنية في المملكة.

وبموجب مشروع القانون الجديد سيتوجب على الآباء والأمهات اختيار أسماء للمواليد “لا تخالف النظام العام”، وضمن “شروط المواطنة ونبذ المناطقية والنزعات الإقليمية”، كما سيمنع أن يسبق الاسم أي ألقاب تشريفية مثل سيدي ومولاي للذكور وألقاب مثل “لالة” للإناث، ويستثنى من ذلك عائلات الشرفاء (التي تنتمي للنسب النبوي) بشرط تقديم وثائق تثبت ذلك من الجهات المخولة بمنحها.

وينص مشروع القانون على ألا يتبع الاسم برقم كأن يكون اسمه علي الرابع أو فاطمة الثانية، وبالإضافة إلى ذلك يستطيع أي مواطن المطالبة عبر القضاء بتغيير اسمه إذا تقدم بمبررات تثبت وجود ضرورات لذلك الأمر.

ومن اللافت في القانون أنه أصبح يمكن كتابة الاسم بشهادة الميلاد أيضا بأحرف اللغة الأمازيغية (تيفيناغ)، أو الأحرف اللاتينية، مع الاعتراف بجنس “الخنثى”، أو الجنس الثالث، إلى حين إجراء عملية “تصحيح” بحيث يتحول المعني بالأمر إلى ذكر أو أنثى.

وفي حالة المواليد مجهولي الوالدين أو الذين يتركون على قارعة الطريق أمام مسجد أو مستشفى وما إلى ذلك، فإن القانون يخول وكيل الملك في كل مدينة أن يختار لذلك المولود اسما يتضمن الاسم الأول واسم أب واسم الجد واسم العائلة بالإضافة إلى اسم أم واسم جد من جهة أم على أن تكون أسماء الآباء والأجداد مشتقة من أسماء العبودية لله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الباسط.

وفي حال كان المولود مجهول الأب فقط فإن والدته أو من يقوم مقامها تختار له اسمه واسم أبيه وجده لأبيه.