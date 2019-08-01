منع ناعومي كامبل من دخول أحد الفنادق في فرنسا .. ما السبب ؟

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن تعرض عارضة الازياء البريطانية الشهيرة ” ناعومي كامبل ” لموقف غاية في العنصرية بعد أن تم منعها من دخول أحد الفنادق المعروفة في جنوب فرنسا بسبب لون بشرتها .

وقالت نعومي لمجلة ” باريس ماتش ” إنه لم يسمح لها هي وصديقها من دخول الفندق بسبب لون بشرتها .. على الرغم من أنه كان بحوزتهما دعوتين مدون عليهما إسمهما لحضور حدث مقام بالمكان .

حيث أخبرها موظفى الدخول بأن المكان قد امتلأ بالكامل وأنه ليس هناك أماكن فارغة بينما يسمح لضيوف آخرين بالدخول للفندق .

وأضافت ناعومي : ” الموقف كان فى غاية القبح بسبب قوانين الفندق التى تمنع دخول أصحاب البشرة السوداء المكان .. وهذه من اللحظات المثيرة للاشمئزاز ولكن سأستمر في التحدث وإسماع صوتي ” .

وأشارت ناعومي في حديثها إلى أن التنوع لم يكن موجودا عندما بدأت مسيرتها المهنية لأول مرة حيث استمرت في حملتها بقوة من أجل تحقيق قدر أكبر من المساواة في عالم الأزياء .