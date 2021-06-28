أصدرت وزارة الأوقاف المصرية قرارا بمنع ” علاء الدين محمد حسين يعقوب ” نجل الشيخ ” محمد حسين يقوب ” وهو إمام وخطيب بأوقاف الجيزة من الخطابة وإحالته لوظيفة باحث دعوة .

وخرج ” أيمن أبو عمر ” وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة للتعليق على هذا القرار في لقاء له مع برنامج ” من مصر ” فقال : ” لا توجد أي ملابسات ولكن يوجد هدف واستراتيجية تسعى الوزارة لتنفيذها وتحقيقها بعيدا عن أي مسميات ” .

وتابع : ” كما يؤكد وزير الأوقاف دائما بأنه لا أحد فوق الحساب سواء من القيادات أو الأئمة أو العاملين في الحقل الخاص بالوزارة .. والوزارة تسعى لنشر الدين الوسطي السمح ومن يخالف فالقوانين رادعة والتي تصل للوقف عن العمل ” .

وأضاف أبو عمر : ” خاصة في هذا التوقيت الذي لا يحتمل أي عدم شعور بالمسئولية سواء في تطبيق الإجراءات الاحترازية أو الحفاظ على أرواح الناس أو الحفاظ على عقول الناس من خلال الفكر الذي يقدمه الإمام أو الخطيب على منبره ومسجده ” .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أنه لا يوجد قرار يتم إصداره إلا وله حيثياته ويتم عرضه على لجنة التقويم والرقابة وعرضه على الشئون القانونية وبحسب المخالفة يأتي الجزاء .. وأنه لا يتم ربط المواقف والأحداث والقرارات بمسميات أحد وإنما بالأفعال وعلى هذا الأساس يتم محاسبته .

يذكر أنه وبحسب صحيفة الوطن نقلا عن مصادر مطلعة بمديرية أوقاف الجيزة فإن لجان التفتيش بالوزارة كانت قد رصدت مجموعة من المخالفات التي ارتكبها علاء الدين حسين يعقوب .

جاء منها عدم التزامه بالمدة المحددة من قبل وزارة الأوقاف لإلقاء خطبة الجمعة كما أنه لم يلتزم بموضوع خطبة الجمعة التي حددتها الوزارة سلفا والتي كانت بعنوان ” الفساد ” وشرد بعيدا عن مضمون الخطبة واستغرق فيها حتى وصلت مدة الخطبة 27 دقيقة .

ومن جانبه علق علاء الدين محمد حسين يعقوب على قرار منعه من الخطابة في منشور له عبر حسابه على فيس بوك فكتب قائلا : ” وزارة الأوقاف تقرر منعي من الخطابة والإمامة دون إبداء أي سبب ” .

وتابع : ” بفضل الله لم ارتكب مخالفة واحدة طوال سنوات عملي بالأوقاف والكل يشهد بذلك .. أنا ماشي على الكتالوج .. الحمد لله على كل حال ” .