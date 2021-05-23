تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ل ” منى السابر ” كانت قد نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله عن حقيقة مصالحتها مع إبنتها الفنانة ” حلا الترك ” .

حيث نفت منى السابر في مقطع الفيديو الذي جمعها بالمستشارة القانونية ” ربا الخالد ” تصالحها مع إبنتها وأن معايدتها لحلا الترك في عيد ميلادها كانت بدافع أنها والدتها ومشاعرها كأم .

فقالت : ” أد ما أنا أزعل وأشيل على بنتي هاي بالنهاية هي بنتي قطعة مني طلعت من بطني .. لما بيمر عيد ميلاد ولد من أولادك بتتذكرين وقت حملتي فيه ولما ولدتيها وجبتيها عالدنيا وكيف ربتيها ” .

وتابعت السابر : ” ما تم الصلح بيني وبين بنتي بس أنا بتمنالها كل خير حتى لو هي ما بتحكي معايا أو تواصلت معايا .. أنا بقول الله يهديها والله ينور بصيرتها ” .

فيما أوضحت ” ربا الخالد ” وكيلة منى السابر أن سبب عدم دخول موّكلتها السجن لتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة يأتي لإعطاء السابر مدة شهر من أجل سداد المبلغ المقدر بـ20 ألف دينار بحريني .

كما أشارت إلى أنّ معظم المشاهير الذين أعلنوا أنهم سياسهمون في تسديد المبلغ المستحق على منى السابر لم ينفذوا ما وعدوا به .