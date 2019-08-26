منى السابر ترد على منتقديها بعد خلعها للحجاب : ” في أي كوكب إحنا “

بعد موجة الانتقادات والهجوم الذي شنه الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” بعد خلعها للحجاب .

خرجت منى السابر عن صمتها لترد على تلك الانتقادات من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” في بث مباشر من داخل سيارتها لتؤكد أنها صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الموضوع .

وأوضحت منى السابر إنها لم تكن محجبة بالأساس بل كانت تضع على رأسها فقط غطاء للاحتشام دون التزام صريح بغطاء الرأس .

وأشارت إلى أنها لم تلجأ إلى أحد حين اختارت أن تحتشم وتغطي شعرها .. واليوم ليست بحاجة لاجتهادات البعض حول موضوع تخليها عنه لأن ذلك يعتبر قرار شخصي .

وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على مقطع الفيديو منهم المؤيدين لها والمدافعين عنها وعن قرارها الشخصي الذي لا يضر بأحد وليس من حق أي شخص أن يتدخل به .

وعلى الجانب الآخر منهم من اعتبر أن الحجاب كان يليق بها واعتادوا على ظهورها به في المناسبات التي كانت تشاركهم بها بالحجاب لافتين إلى أن قرارها كان مفاجئا بالنسبة لهم .

يذكر أن منى السابر أطلت بدون الحجاب بعد أيام قليلة على طعن محمد الترك والد أبنائها بالحكم الذي صدر عن المحاكم البحرينية قبل عامين حيث استرجع حضانة أولاده الثلاث حلا وعبد الله ومحمد .