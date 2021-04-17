كشفت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” عن موعد تنفيذها للحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة سنة مع النفاذ .

وذلك على خلفية القضية القائمة بينها وبين طليقها المنتج البحريني ” محمد الترك ” بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني .

وفي سؤال من أحد المتابعات لمنى السابر حول اكتمال المبلغ الذي من المفترض أن تدفعه لإبنتها أجابت قائلة : ” الكل يسألني هذا السؤال .. للأسف ما اكتمل .. الأحد التنفيذ ” .

وتحدثت السابر في الفيديو عن سبب قلة ظهورها على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة وهو لسوء حالتها النفسية فقالت : ” اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم بس والله ما بدي أحكي عن النفسية .. بس بحس إني مالي خلق ” .

يذكر أن الحكم الصادر ضد منى السابر والدة حلا الترك هو حكما نهائيا ولابد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب .