تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل دين شيعي لبناني يتحدث فيه عن عدم الحاجة للتفكير بحجة انا هناك ولي فقيه يفكر عنه.
ويظهر في الفيديو الشيخ وهو يقول: “عندنا ولي للامر فقيه عالم ما بغلط وهو بيعرف حاله بس بده يقلنا انزلوا بس بده يقلنا اقعدوا في البيت وبس بده يقلنا اصبروا ونحنا بأمره ” .
وتابع “من اكبر النعم علينا اليوم انه الله مش مكلفني فكر كثير بهذه الامور الاستراتيجية الكبيرة في ولي الامر هو بفكر عني وبيعطيني قرار بوصلني للنتيجة شو بدي احسن من هيك قاعد ببيتي بقلي اعمل سوي بعمل بسوي بربح”.
وقد اثار الفيديو موجة من الجدل حيث اعادت نشره الاعلامية ديما صادق والتي علقت عليه بالقول “من نعم الله علينا انه الله قلنا ما نفكر في ولي فقيه بفكر عنا ونحنا منفذ شو بقول” الممانعة بجملة.
بينما دافع اخرون عن الشيخ مؤكدين ان كلامه ينحصر في القضايا الاستراتيجية والتي من الطبيعي ان يكون القرار فيه لولاة الامر.