تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل دين شيعي لبناني يتحدث فيه عن عدم الحاجة للتفكير بحجة انا هناك ولي فقيه يفكر عنه.

ويظهر في الفيديو الشيخ وهو يقول: “عندنا ولي للامر فقيه عالم ما بغلط وهو بيعرف حاله بس بده يقلنا انزلوا بس بده يقلنا اقعدوا في البيت وبس بده يقلنا اصبروا ونحنا بأمره ” .

وتابع “من اكبر النعم علينا اليوم انه الله مش مكلفني فكر كثير بهذه الامور الاستراتيجية الكبيرة في ولي الامر هو بفكر عني وبيعطيني قرار بوصلني للنتيجة شو بدي احسن من هيك قاعد ببيتي بقلي اعمل سوي بعمل بسوي بربح”.

"من نعم الله علينا انه الله قلنا ما نفكر في ولي فقيه بفكر عنا ونحنا منفذ شو بقول" الممانعة بجملة. https://t.co/cryvI5uMDt — Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 18, 2021

وقد اثار الفيديو موجة من الجدل حيث اعادت نشره الاعلامية ديما صادق والتي علقت عليه بالقول “من نعم الله علينا انه الله قلنا ما نفكر في ولي فقيه بفكر عنا ونحنا منفذ شو بقول” الممانعة بجملة.

ما عم فكر بشي الا فيكِ وبشو لابسة بهاللحظة، بباقي الأمور في مين يفكر عننا. pic.twitter.com/ouTlMXOWNL — الزعيم اللعين (@zaiim1212) August 18, 2021

بينما دافع اخرون عن الشيخ مؤكدين ان كلامه ينحصر في القضايا الاستراتيجية والتي من الطبيعي ان يكون القرار فيه لولاة الامر.

ربيع انتبه¡¡¡¡انت فكرت وهذا مخالف للمذهب..روح استبرأ من السيد وخلي يعفي عنك..وقول له بوعدك يا سيد ما عاد افكر — tarek alfaiz (@tarekalfaiz) August 18, 2021