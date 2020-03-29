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من جديد : إنطلاق برنامج ” أبلة فاهيتا ” .. تعرف على موعد عرضه

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نشر المنتج ” تامر مرسي ” رئيس مجلس إدارة ” إعلام المصريين ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” البرومو الدعائي لعودة برنامج ” أبلة فاهيتا من الدوبلكس ” من جديد .

والتي تقرر موعد إنطلاقه على شاشة قناة ” ON ” يوم الخميس المقبل على أن يذاع يومي الخميس والجمعة من كل إسبوع في تمام الساعة ال 11 مساءا .

وظهرت أبلة فاهيتا في الإعلان وهي جالسة وتقوم فتيات بتقليم أظافرها وتتحدث مع شخص معترضة على ضيوف البرنامج .. وتبدأ بسؤاله عن بعض الفنانين مثل إيمان الطوخي وعزيزة جلال ونبيلة عبيد ونادية الجندي وتتفاجأ بتعاونهم جميعهم في مسلسل .

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