شن ” الأمير هاري ” هجوما جديدا على العائلة المالكة البريطانية في تصريحاته مع المذيعة الشهيرة ” أوبرا وينفري ” في سلسلة وثائقية جديدة بعنوان ” The Me You Can’t See ” على قناة ” Apple TV+ ” .

حيث تحدث الأمير هاري عن حياته مع عائلته واصفا إياها بأنها كانت مثل الكابوس .. وأن من أسباب تنحيه وزوجته ” ميغان ماركل ” عن واجباتهما الملكية هو شعورهما بتخلي أقاربه عنهما .

واضاف إنه كان دائما عندما يطلب من عائلته الدعم أو المساعدة خاصة في الهجمات التي كانت تعرضت لها زوجته على الإنترنت كان يجد الإهمال والصمت التام من جانبهم .

وتابع هاري : ” لقد أمضينا أربع سنوات نحاول إنجاح تلك الحياة .. فعلنا كل ما في وسعنا للبقاء هناك والاستمرار في القيام بأدوارنا ومهامنا ” .

وعن تفكير ميغان ماركل في إنهاء حياتها أثناء حملها بطفلهما آرتشي قال : ” الشيء الذي منعها هو تكرار ما حدث لأمي وفقدان امرأة أخرى في حياتي تحمل طفلا بداخلها طفلنا ” .

وأكد الأمير هاري على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره الهجرة إلى لوس أنجلوس .