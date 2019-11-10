من جديد .. اندلاع الحرائق في لبنان والجيش يتدخل لإخمادها

شهدت بلدة ” الدبية الشوفية ” في لبنان اندلاع حريق التهم عددا من المساحات الخضراء الواسعة في المنطقة يوم أمس السبت .

حيث واجه الدفاع المدني اللبناني صعوبات كبيرة في عملية السيطرة على الحريق وإخماده .. وهو الأمر الذي استدعى استقدام طائرة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني للمساعدة في عمليات الإخماد ومنع تمددها إلى مساحات قريبة من المناطق المأهولة .

كما وجه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بدعم فرق الدفاع المدني التي تعمل في أماكن الحرائق بقوة من فوج إطفاء مدينة بيروت للمساعدة بعملية إطفاء الحرائق والتي تواجه صعوبات بسبب الظروف المناخية خصوصا أن تلك المنطقة تحتوي على أحراج واسعة وأعشاب يابسة من شأنها أن تساعد في انتشار النيران .

يذكر أن عدة مناطق في لبنان قد شهدت الشهر الماضي حرائق قضت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأعداد هائلة من المنازل وخلفت قتلى وجرحى وخسائر اقتصادية فادحة .

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الحرائق التي يتعرض لها لبنان هي الأكبر والأخطر .