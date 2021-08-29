انضم اسم “سمول كابتشينو” الى قائمة مشاهير السوشيال ميديا في السعودية مؤخرا خاصة بعد ورود اسمه ضمن قائمة المشاهير الذين تتابعهم مواطنته هند القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشتهر سعد العنزي أو Small Cappuccino ، الذي أشارت إليه هند القحطاني ، على تطبيق Snapchat و Tik Tok ، وكذلك على Twitter. هو مواطن سعودي يعيش في العاصمة الرياض ويغطي مواضيع مختلفة في المملكة العربية السعودية من مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية لأغراض الدعاية والإعلان وغيرها.

وقد علق سعد العنزي على علاقته بهند القحطاني مؤكدا لا توجد بينه وبينها أي علاقة قائلا انه يقدرها ويحترمها.

كانت بداية شهرة سمول كابتشينو بعد تداول مقطع فيديو له اتهم بسببه بالقيام بتعذيب قطة حيث طالب الكثيرين حينها بمعاقبته.

ورد العنزي حينها على هذا الهاشتاق مبررا وشارحا ما جرى بالفيديو قائلا “هنالك اناس يبتسمون امامك ومن خلفك يتمنون لك ( الموت ) قطوه اداعبها وامارس معها فن السباحه واحتضنها واستشور شعرها واجففه اخذوه ليجعلو منه مصيده لاحقادهم وتشويش النظره للمشاهدين (تباً لمن يدس السم من تحتك ) ويحاول ان يشوه الصورة ( استمرو في ضنكم واحقادكم فالله يعلم النوايا”.