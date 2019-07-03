مواطن يهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية في الكويت

تلقت عمليات وزارة الداخلية بدولة الكويت بلاغا عن شخص ” غير معروف الجنسية ” هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية في منطقة السلام بدولة الكويت .

لتتوجه على الفور دوريات الأمن ورجال المباحث إلى مقر القنصلية المصرية لتجد الشخص واقفا أمام القنصلية متسببا في فوضى كبيرة وتم ضبطه إحالته إلى جهاز امن الدولة بعد تهديده بتفجير نفسه بعد منعه من دخول القنصلية لإنجاز معاملة .

وبدأت الواقعة بقدوم الشخص المعتدي إلى بوابة القنصلية طالبا الدخول لإنجاز معاملة وعندما لم يتم السماح له بالدخول لعدم حمله إثباتا بدأ يسب ويهدد بتفجير القنصلية وحاول أكثر من مرة الدخول لكن رجال أمن السفارة قاموا بمنعه وهو مصرا على الدخول .

مما أدى إلى حالة من العراك وأخرج الشخص المعتدي سلاحا ابيض ” سكينا ” وحاول أن يطعن به أحد حراس أمن السفارة ولكن تم إيقافه .

وقام السفير المصري “طارق القوني ” بدولة الكويت بتفقد القنصلية وأكد إنه تمت السيطرة على الوضع وتم تسليم المعتدي للشرطة الكويتية لبدء التحقيق معه والكشف عن دوافع قيامه بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده .