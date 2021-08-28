تعرضت الاعلامية الكويتية فجر السعيد لموجة غضب من متابعيها على موقع تويتر بعد تغريدة شكرت فيها السلطات المصرية على استخراج باركود تطعيم لـ “الخدم” المرافقين لها.
وكتبت فجر السعيد في تغريدتها: “الحمدلله تم إسخراج باركود تطعيم الخدم المرافقين لي في #مصر بلقاح استرازنكا شكراً مصر العرب”.
وقد اثار استعمال فجر السعيد لمصطلح “خدم” موجة من الغضب من قبل متابعيها حيث عبر كثيرون عن استيائهم منها بسبب ذلك حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:
بينما دافع اخرون عن فجر السعيد مؤكدين ان مصطلح “خدم” يتم استعماله في الكويت للعمالة المنزلية ولا يحمل أي إساءة.