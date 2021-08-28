تعرضت الاعلامية الكويتية فجر السعيد لموجة غضب من متابعيها على موقع تويتر بعد تغريدة شكرت فيها السلطات المصرية على استخراج باركود تطعيم لـ “الخدم” المرافقين لها.

وكتبت فجر السعيد في تغريدتها: “الحمدلله تم إسخراج باركود تطعيم الخدم المرافقين لي في #مصر بلقاح استرازنكا شكراً مصر العرب”.

الحمدلله تم إسخراج باركود تطعيم الخدم المرافقين لي في #مصر بلقاح استرازنكا شكراً مصر العرب — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) August 27, 2021

وقد اثار استعمال فجر السعيد لمصطلح “خدم” موجة من الغضب من قبل متابعيها حيث عبر كثيرون عن استيائهم منها بسبب ذلك حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

هي بتكلم عن الخدم اللي بتنزل معاها من الكويت سواء هنود او غيرهم مفيش مصريين خدم — الخولي (@Alkholy70) August 27, 2021

لا حرج اخي بو احمد

فهي تدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني

وهي تعتبر منشقه عن الشعب الكويتي الاصيل — Almutaqawi (@almutaqawi) August 27, 2021

بينما دافع اخرون عن فجر السعيد مؤكدين ان مصطلح “خدم” يتم استعماله في الكويت للعمالة المنزلية ولا يحمل أي إساءة.

هم يسمونهم العامله المنزلية

هي طبعها كذا تستكثر على الخلق أي شي مميز — عبدالله العيد (@ugriX42pAuL68gY) August 27, 2021

الفضا بعيد عنك — Ahmed Nada (@AhmedNada7) August 28, 2021