انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاملة صينية تدعي ” تشو ” وهي تقوم بضرب رئيسها في العمل ب ” الممسحة ” وذلك بعد تحرشه بها لعدة مرات .

وتظهر العاملة في مقطع الفيديو وهي تدخل مكتب رئيسها في العمل لتغمره بدلو من المياه ثم تمسك بالممسحة وتقوم بضربه بشكل متكرر فيما كان يحاول الرجل حماية نفسه .

وكشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التحرش ب ” تشو ” من جانب رئيسها في العمل فأشارت إلى أن الأخير كان قد بعث لها رسائل نصية غير مرغوب بها في ثلاث مناسبات منفصلة .

فيما ظهر رئيسها في العمل في الفيديو وهو يرد على ذلك قائلا بأن تلك الرسائل كانت عبارة عن مزحة .

وأفادت وكالة ” شينخوا ” بأن الرجل يعاني من مشاكل في الانضباط الحياتي .. وأنه قد تم فصله من مهامه الرسمية وفقا للإجراءات التأديبية للحزب الشيوعي .