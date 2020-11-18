شن أكثر من 200 مشرف محتوى في شركة ” فيس بوك ” من جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا هجوما على ” مارك زوكربرج ” الرئيس التنفيذي للشركة من خلال رسالة مفتوحة أجمعوا على محتواها .

والتي طالب فيها المشرفون من مارك زوكربرج بالسماح لهم بالعمل من المنزل أثناء تفشي وباء كورونا المستجد .

فجاء في رسالتهم : ” نحن المشرفون على محتوى فيس بوك وموظفو فيس بوك نكتب للتعبير عن استيائنا من قرارك بالمخاطرة بحياتنا وحياة زملائنا وأحبائنا للحفاظ على أرباح فيس بوك أثناء الوباء ” .

وتابعوا : ” بعد شهور من السماح لمشرفي المحتوى بالعمل من المنزل في مواجهة ضغوط شديدة لإبقاء فيس بوك خاليا من الكراهية والمعلومات المضللة أجبرتنا على العودة إلى المكتب ” .

كما طالبوا أيضا بأن يزيد فيس بوك من العمل في المنزل ويقدم بدل المخاطر وينهي الاستعانة بمصادر خارجية ويوفر لهم الرعاية الصحية والرعاية النفسية الحقيقية .

وعلى الجانب الآخر قال متحدث بإسم شركة فيس بوك أن الشركة تقدر العمل الذي يقوم به مراجعو المحتوى التابعون لها وأنها تعطي الأولوية لصحتهم وسلامتهم .